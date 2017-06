Takata bankruptcy: Is your car affected by air bag recall?

Erland Zeka removes a Takata brand air bag inflators as he performs the service recall on a 2005 Honda Accord LX at Suburban Honda in Farmington Hills, Mich (Photo: JEFF KOWALSKY, EPA)

Vehicles affected by Japanese auto supplier Takata's air bag recall will continue to receive repairs despite the company's bankruptcy filing Sunday.

Dealers will notify owners when they are eligible for free repairs in the largest recall in U.S. history.

Repairs are expected to take through the end of the decade. The oldest cars in the most humid conditions are generally eligible to be repaired first, since the ammonium nitrate propellant in their air bag inflators is most likely to degrade.

Defective Takata air bags are prone to exploding when deployed, hurling fiery shrapnel into drivers and passengers. At least 16 people have been killed and more than 180 injured.

The earliest vehicle affected is the 2000 BMW 3-series. Several 2017 model-year vehicles are also included.

The recall is so large that it covers models from several automotive brands that are long since dead, including Saab, Saturn, Pontiac, Scion and Mercury.

The National Highway Traffic Safety Administration estimated at one point that the recall could eventually effect one-fourth of all vehicles in the U.S.

Here's a list of all the vehicles affected so far, sorted by brand.

Acura

2003 Acura 3.2CL

2002-2003 Acura 3.2TL

2013-2016 Acura ILX

2013-2014 Acura ILX Hybrid

2003-2006 Acura MDX

2007-2016 Acura RDX

2005-2012 Acura RL

2009-2014 Acura TL

2009-2014 Acura TSX

2010-2013 Acura ZDX

Audi

2006-2013 Audi A3

2005-2008 Audi A4 Avant

2006-2009 Audi A4 Cabriolet

2005-2008 Audi A4 Sedan

2010-2011 Audi A5 Cabriolet

2003-2011 Audi A6 Avant

2005-2011 Audi A6 Sedan

2009-2012 Audi Q5

2017 Audi R8

2008 Audi RS 4 Cabriolet

2007-2008 Audi RS 4 Sedan

2005-2008 Audi S4 Avant

2007-2009 Audi S4 Cabriolet

2005-2008 Audi S4 Sedan

2010-2012 Audi S5 Cabriolet

2007-2011 Audi S6 Sedan

2016-2017 Audi TT

BMW

2008-2013 BMW 1 Series

2000-2013 BMW 3 Series

2002-2003 BMW 5 Series

2011-2015 BMW X1

2007-2010 BMW X3

2003-2013 BMW X5

2008-2014 BMW X6

2010-2011 BMW X6 Hybrid

Cadillac

2007-2014 Cadillac Escalade

2007-2014 Cadillac Escalade ESV

2007-2013 Cadillac Escalade EXT

Chevrolet

2007-2013 Chevrolet Avalanche

2007-2014 Chevrolet Silverado HD

2007-2013 Chevrolet Silverado LD

2007-2014 Chevrolet Suburban

2007-2014 Chevrolet Tahoe

Chrysler

2005-2015 Chrysler 300

2007-2009 Chrysler Aspen

2007-2008 Chrysler Crossfire

Daimler trucks and vans

2008-2009 Sterling Bullet

2007-2009 Dodge Sprinter

2007-2017 Freightliner Sprinter

2010-2017 Mercedes-Benz Sprinter

Dodge/Ram

2008-2014 Dodge Challenger

2006-2015 Dodge Charger

2005-2011 Dodge Dakota

2004-2009 Dodge Durango

2005-2008 Dodge Magnum

2003-2008 Dodge Ram 1500/2500/3500 Pickup

2005-2009 Dodge Ram 2500 Pickup

2007-2010 Dodge Ram 3500 Cab Chassis

2006-2009 Dodge Ram 3500 Pickup

2008-2010 Dodge Ram 4500/5500 Cab Chassis

Ferrari

2010-2015 Ferrari 458 Italia

2014-2015 Ferrari 458 Speciale

2015 Ferrari 458 Speciale A

2012-2015 Ferrari 458 Spider

2016-2017 Ferrari 488 GTB

2016-2017 Ferrari 488 Spider

2009-2014 Ferrari California

2015-2017 Ferrari California T

2013-2017 Ferrari F12

2016-2017 Ferrari F12 tdf

2016 Ferrari F60

2012-2016 Ferrari FF

2017 Ferrari GTC4Lusso

Fisker

2012 Fisker Karma

Ford

2007-2010 Ford Edge

2006-2012 Ford Fusion

2005-2006 Ford GT

2005-2014 Ford Mustang

2004-2011 Ford Ranger

GMC

2007-2014 GMC Sierra HD

2007-2013 GMC Sierra LD

2007-2014 GMC Yukon

2007-2014 GMC Yukon XL

Honda

2001-2012 Honda Accord

2001-2011 Honda Civic

2003-2011 Honda Civic Hybrid

2001-2011 Honda Civic NGV

2010-2015 Honda Crosstour

2002-2011 Honda CR-V

2011-2015 Honda CR-Z

2003-2011 Honda Element

2010-2014 Honda FCX Clarity

2007-2013 Honda Fit

2013-2014 Honda Fit EV

2010-2014 Honda Insight

2002-2004 Honda Odyssey

2003-2015 Honda Pilot

2006-2014 Honda Ridgeline

Infiniti

2003-2008 Infiniti FX

2001 Infiniti I30

2002-2004 Infiniti I35

2006-2010 Infiniti M

2002-2003 Infiniti QX4

Jaguar

2009-2015 Jaguar XF

Jeep

2007-2016 Jeep Wrangler

Land Rover

2007-2012 Land Rover Range Rover

Lexus

2007-2012 Lexus ES350

2010-2017 Lexus GX460

2006-2013 Lexus IS250/350

2010-2015 Lexus IS250C/350C

2008-2014 Lexus IS F

2012 Lexus LFA

2002-2010 Lexus SC430

Lincoln

2007-2010 Lincoln MKX

2006-2012 Lincoln Zephyr/MKZ

Mazda

2004-2009 Mazda B-Series

2007-2012 Mazda CX-7

2007-2015 Mazda CX-9

2003-2011 Mazda6

2006-2007 Mazda Mazdaspeed6

2004-2006 Mazda MPV

2004-2011 Mazda RX-8

McLaren

2016-2017 McLaren 570

2015-2016 McLaren 650S

2016 McLaren 675LT

2012-2014 McLaren MP4-12C

2011-2015 McLaren P1

Mercedes-Benz

2005-2014 Mercedes-Benz C-Class

2010-2011 Mercedes-Benz E-Class

2011-2017 Mercedes-Benz E-Class Cabrio

2010-2017 Mercedes-Benz E-Class Coupe

2009-2012 Mercedes-Benz GL-Class

2010-2015 Mercedes-Benz GLK-Class

2009-2010 Mercedes-Benz ML-Class

2009-2012 Mercedes-Benz R-Class

2007-2008 Mercedes-Benz SLK-Class

2011-2015 Mercedes-Benz SLS-Class

Mercury

2006-2011 Mercury Milan

Mitsubishi

2012-2017 Mitsubishi i-MiEV

2004-2007 Mitsubishi Lancer

2004-2006 Mitsubishi Lancer Evolution

2004 Mitsubishi Lancer Sportback

2006-2009 Mitsubishi Raider

Nissan

2001-2003 Nissan Maxima

2002-2004 Nissan Pathfinder

2002-2006 Nissan Sentra

2007-2012 Nissan Versa

Pontiac

2003-2010 Pontiac Vibe

Saab

2005-2006 Saab 9-2x

2006-2011 Saab 9-3

2006-2009 Saab 9-5

Saturn

2008-2009 Saturn Astra

Scion

2008-2015 Scion XB

Subaru

2003-2006 Subaru Baja

2009-2013 Subaru Forester

2004-2011 Subaru Impreza

2003-2014 Subaru Legacy

2003-2014 Subaru Outback

2006-2014 Subaru Tribeca

2012-2014 Subaru WRX/STI

Tesla

2012-2016 Tesla Model S

Toyota

2010-2016 Toyota 4Runner

2003-2013 Toyota Corolla

2003-2008 Toyota Corolla Matrix

2009-2013 Toyota Matrix

2004-2005 Toyota Rav4

2002-2006 Toyota Sequoia

2011-2014 Toyota Sienna

2003-2006 Toyota Tundra

2006-2011 Toyota Yaris (Hatch Back)

2007-2012 Toyota Yaris (Sedan)

Volkswagen

2009-2017 Volkswagen CC

2010-2014 Volkswagen Eos

2010-2014 Volkswagen Golf

2013 Volkswagen Golf R

2009-2013 Volkswagen GTI

2012-2014 Volkswagen Passat

2006-2010 Volkswagen Passat Sedan

2006-2010 Volkswagen Passat Wagon

