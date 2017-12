Jack Eberhard, Steve Oathout, Grandinetti Productions, Jeremy Chavez - KUSA (Photo: Jack Eberhard, Steve Oathout, Grandinetti Productions, Jeremy Chavez - KUSA)

The 9Preps All-Colorado Football list has arrived and is stacked with some of Colorado's top-ranked talent.

Based on this year's statistics, play in big-games, their overall team records, and their leadership abilities, our preps team has compiled a list of the players that stood out during the 2017-18 Colorado high school football season.

Take a look at some of the players that have turned heads this last season.

2017 9PREPS ALL-COLORADO FOOTBALL LIST 5A Offense Player High School College Commitment QB Ryan Marquez Pomona Alex Padilla Cherry Creek RB Max Borghi Pomona Washington State Jordan Billingsley Grandview Wide reciever Dimitri Stanley Cherry Creek Colorado Billy Pospisil Pomona TE Jake Groth Arapahoe Cameron Williams Mountain Vista ATH Victor Garnes Eaglecrest Joshia Davis Valor Christian Colorado OL Florian McCann Mullen Colorado State Spencer Lovell Rocky Mountain Colorado State Blake Carette Arapahoe Air Force Reece Atteberry Eaglecrest Andrew Gentry Columbine 5A Defense OLB Adrian Jackson Mullen Oregon Isaac Wilson Chaparral MLB Tama Tuitele Regis Jesuit Sean Bowerfield Fossil Ridge DE Jake Heimlicher Regis Jesuit Pennsylvania Tate Wildeman Legend Nebraska S Ray Robinson Highlands Ranch Colorado Cameron Murray Overland Wyoming CB A'Jon Vivens Mullen Colorado State Patrick Roe Regis Jesuit DL Trevor Williams Rock Canyon Jack Boyer Arvada West Barrett Miller Eaglecrest Kai Valentino Columbine Austin Johnson Highlands Ranch 5A Special Teams K Theryne Sandoval-Jimenez Eaglecrest Teyve SchuettPelz-Rohl Fairview Honorable Mention Position High school Ben Anderson TE Valor Christian Aidan Atkinson QB Fairview Dominic Bettini RB Highlands Ranch Tyler Dufour MLB Eaglecrest Joseph Erickson RB Poudre Gunner Gentry WR Grandview (Wyoming commit) Matt Greenwald WR Fairview Mariano Kemp RB Fairview Ryan Lynch WR Legacy Aubrey Marschel-Parker WR Regis Jesuit Kiahn Martinez RB Regis Jesuit Luke McCaffrey WR/QB Valor Christian Jalen Mergerson QB Eaglecrest Marcus Miller WR Cherry Creek Chad Muma S Legend (Wyoming commit) Patrick Roe CB Regis Jesuit Theryne Sandoval-Jimenez WR Eaglecrest Brandon Smith WR Valor Christian Tristan Smith WR Mountain Vista Blake Stenstrom QB Valor Christian (Colorado commit) Kenny Wanting RB Eaglecrest Ethan Zemla LB Valor Christian 4A Offense QB Zach Cozzolino Pueblo South JC Coulter Pine Creek RB Jeremy Hollingsworth Skyline David Moore III Pine Creek WR Kyle West Skyline Marcell Barbee Pueblo South TE Jake Leone Fort Collins Gary Raymond Cheyenne Mountain ATH Jaylen Thomas Vista Ridge Air Force Ben Frenette Chatfield OL Zach Watts Windsor Wyoming Max Brunner Ponderosa Michael Decamillis Broomfield Tyler Sexton Chatfield Mason Knighton Ponderosa 4A Defense OLB John Underwood Widefield Ian Helwick Brighton MLB Brett Yackey Greeley Central Carter Bussone Vista Ridge DE Cian Quiroga Cheyenne Mountain Wes Evangelista Mountain View S Max Warner Wheat Ridge Lino Chavira-Baeza Thornton CB Xavier Hill Pine Creek Wyatt Verbeek Brighton DL Justin Baker Stanley Lake Isaak Rolfe Pine Creek Christian Louis Pine Creek Sam Hoswell Monarch Garrett Cassio Pueblo West 4A Special Teams K Isaac Power Ponderosa Baylor Charland Jost Cheyenne Mountain Honorable Mention Position High school Bridger Arvanetes OL Ponderosa (Carroll College commit) Shawn Bossert DE Liberty Steve Brock RB Pueblo South Matthew Brouillette RB Heritage Trey Cardenas OLB Loveland Robbie Coffin QB Brighton Nathan Cole OLB Windsor Braeden Graham RB Fruita Monument Trevor Halverson QB Liberty Nathan Mcgregor QB Skyline Ryan O'Connell WR Liberty Quiton Ostadahl MLB Ponderosa Keland Rumsey WR Chatfield Pierre Taylor RB Pueblo West Wyatt Wieland WR Pine Creek Zach Weinmaster RB Loveland 3A Offense QB Ty Evans Palmer Ridge Tyler Keys Mead RB Noah Roper Erie Nathan Mackey Mead WR Andre Norman Lutheran Anthony Roberson II Palmer Ridge TE Devin Fresquez Denver North Kyle Helbig Holy Family ATH Trey McBride Fort Morgan Brandon Harper Silver Creek OL Cameron Marcucci Erie Tristan Lee Mead Jarod Fixner Longmont Ezekiel Creps Skyview Dominick Finley Pueblo East 3A Defense OLB Austin Hassler Longmont Jeremiah Blackwood Vista PEAK Prep MLB Shaden Siegfreid Lutheran Evan Hansen Mead DE Zach Hester Palmer Ridge Ty Beaman Berthoud S Jack Wagner Evergreen Mitchell Draper Discovery Canyon CB Nick Paone Longmont Ryan Lavanchy Mead DL Adrian Urbina Skyview Telvin Townsend Longmont Juan Estrada Lincoln Nick Rooney Pueblo East Jacob Williams Silver Creek 3A Special Teams K Evan Price Evergreen Julian Custine Erie Honorable Mention Position High school Luc Andrada QB Pueblo East Thomas Blazon II WR,CB Silver Creek Deyvon Butler RB Skyview Samuel Cole OL/DL Thomas Jefferson Oakley Dehning QB Longmont Drake Engelking RB Longmont Octavio Garcia MLB Pueblo East Kain Medrano RB,WR,FS Pueblo East Elijah Patterson DL Harrison Daveon Hunter RB Thomas Jefferson Luis Martinez CB Pueblo East Cory Mclellan TE Palmer Ridge Jaymeson Nelms DE/DT Erie Mac Post MLB Centaurus Raef Ruel WR Palmer Ridge Jon Schoene K Lutheran Tristan Tafoya WR Green Mountain Caleb Templeman DL Roosevelt Tanner Vines RB Rifle Brock Voth QB Berthoud Terrance Williams RB Palisade Kaylor Werner WR Northridge 2A Offense QB Hayden Farmer Bayfield Trevon Wehrman Platte Valley RB Noah Williams Basalt Jacx Powers Coal Ridge WR Cody Bell D'Evelyn Noah Hollander Aspen TE Jonah Gardner Faith Christian Raul Torres Basalt ATH Carl Heide Bayfield Zach Waite Platte Valley OL Willy Boatman Kent Denver Logan Church Delta Mitchell Black Faith Christian Hunter Paxton Sterling Wyatt Reisener Platte Valley 2A Defense OLB Eric Smith Platte Valley Nick Segal University MLB Cole Wood Bayfield Peter Flack D'Evelyn DE Donovan Pacht The Classical Academy Jacob Tafoya La Junta S Hunter Killough Bayfield Alejandro Avitia Arvada CB Carson Eitel The Academy Isaac Harris Sterling DL TJ Love Kent Denver Colby Beckett Moffat County Dillon Jonsson Aspen Remington Mcknight Bishop Machebeuf Braedy Pribelsky Eaton 2A Special Teams K Garrett Pott Faith Christian Max Kolanz University Honorable Mention Position High school Jordan Abbott RB,CB Faith Christian Chad Dines QB D'Evelyn Kain DiRezza La Junta Ikaika Gonzalez-bentosino RB Englewood Travis Hecht OLB Platte Valley Ryan Hecker C, DE Resurrection Christian Bodie Hume QB Sterling Jason Landen TE, DE Eaton Kirk Malone MLB, OG Bayfield Ryan Muniz MLB Faith Christian Jon Nuschy QB La Junta RJ Peshek QB Aspen Ryan Phelps T,DE Bayfield Angelo Ramierez WR,P,SS Alamosa Dax Snooks WR Bayfield Reece Ullery RB Elizabeth Noah Vansickle LB Kent Denver Noah Williams RB,LB Basalt 1A Offense QB Ty Judge Clear Creek Rocky Lechman Bennett RB Masiah Hudson Manual Hunter Bergstrom Strasburg WR Lucas Gerding Clear Creek Trapper Merrifield Meeker TE Anthony Felice Paonia Gene Lechuga Trinidad ATH Noah Sarria Clear Creek Chiante' Stewart Ellicott OL Nate Mclarty Peyton Jarett Brown Bennett Elijah Newman Meeker Chad Wiebelhaus Strasburg Kaleb Gaede Limon 1A Defense OLB George Gothman Clear Creek Jabari Lottie Manual MLB Gabe Paznokas Lyons Austin Hackney Dolores S Trever Miller Bennett Christian Lemishko Clear Creek DE Mitchell Swartz Peyton Tristan Crowther Centauri CB Jon Walters Strasburg Brian Shawcroft Centauri DL Bennie Chacon Centauri Daniel Matthew Clear Creek Jadyn Brown Bennett Jackson Price Centauri Harrison Francisco Cornerstone Christian Academy 1A Special Teams K Caden Meilner Paonia Gabe Calhoun St. Mary's Honorable Mention Position High school Natemm Anderson QB,CB Centauri Brandon Buhr SB,S,RB Centauri Clay Campbell Paonia Jacob Chavez OLB Monte Vista Bradley Clabey QB Crowley County Nolan Egging G/DT Hotchkiss Josh Gonzales RB/FS Peyton Hauk Hubbard RB Limon Logan Hughes QB Meeker Jacob Miller QB,WR,FS Strasburg Jaden Miller RB Paonia Trevor Sander Platte Canyon Eli Sawatzky OLB Hotchkiss Carson Spence RB,MLB,K Strasburg David Trujillo RB Rocky Ford Dilan Villa DE Trinidad Mason Wakeham RB,OLB Bennett Chad Wiebelhaus DE Strasburg Jordan Yates OLB Buena Vista Javier Zamora C/DT Limon 6-man/8-man Offense QB Bennan Ehmke Sedgwick County Kobe Davis Holly RB Jacob McCormick Stratton/Liberty Jace Logan Soroco WR Cade Mckinley Sedgwick County Logan Sircy Peetz TE Bryce Carlstrom North Park Ryan Schaefer Haxtun ATH Hugh Wheatley West Grand Eddy Gonzalez Sargent OL Austin Stauffer West Grand Wyatt Buccelli Haxtun Aaron Chandler Dayspring Christian Academy Delray Mayhew Haxtun Cameron Fury Mancos 6-man/8-man Defense OLB Jacob Deacon Sanford MLB Cordell Farmer Kit Carson Walker Morelock Deer Trail DE Tye Barton Merino David Kinsey Custer County CB Jimmy Gargo Dayspring Christian Academy Braxton Morgan Elbert S Caid Smith Genoa-Hugo Robert Gutierrez Holly DL Mario Diaz Justice Wade Yoder Genoa-Hugo Shane Montoya Hoehne Caleb Roth Caliche Jacob Lowder Sargent Honorable Mention Position High school Autin Boutler FB,DE,MLB Gilpin County Wyatt Buccelli LB Haxtun Remmington Canfield Merino Ryan Davis QB,DB Sargent Jesus "Gustavo" Dominguez WR Holly Brady Gore QB West Grand Layne Green RB Sedgwick County Trenton Holzworth RB Prairie Stephen King Gilpin County Nicholas Knutson RB Genoa-Hugo Jaret Lichty ATH Stratton/Liberty Bryson Long RB Peetz Carlos Parra WR Del Norte Quade Pelton Cheyenne Wells Phillip Pickard Stratton/Liberty Levi Shean C,LB Stratton/Liberty Helmuth Wenneker LB Peetz Colten Woodhams Sedgwick County Eltan Yarger LB Stratton/Liberty Adam Zink Caliche 2017 9PREPS ALL-COLORADO FOOTBALL LIST 5A Offense Player High School College Commitment QB Ryan Marquez Pomona Alex Padilla Cherry Creek RB Max Borghi Pomona Washington State Jordan Billingsley Grandview Wide reciever Dimitri Stanley Cherry Creek Colorado Billy Pospisil Pomona TE Jake Groth Arapahoe Cameron Williams Mountain Vista ATH Victor Garnes Eaglecrest Joshia Davis Valor Christian Colorado OL Florian McCann Mullen Colorado State Spencer Lovell Rocky Mountain Colorado State Blake Carette Arapahoe Air Force Reece Atteberry Eaglecrest Andrew Gentry Columbine 5A Defense OLB Adrian Jackson Mullen Oregon Isaac Wilson Chaparral MLB Tama Tuitele Regis Jesuit Sean Bowerfield Fossil Ridge DE Jake Heimlicher Regis Jesuit Pennsylvania Tate Wildeman Legend Nebraska S Ray Robinson Highlands Ranch Colorado Cameron Murray Overland Wyoming CB A'Jon Vivens Mullen Colorado State Patrick Roe Regis Jesuit DL Trevor Williams Rock Canyon Jack Boyer Arvada West Barrett Miller Eaglecrest Kai Valentino Columbine Austin Johnson Highlands Ranch 5A Special Teams K Theryne Sandoval-Jimenez Eaglecrest Teyve SchuettPelz-Rohl Fairview Honorable Mention Position High school Ben Anderson TE Valor Christian Aidan Atkinson QB Fairview Dominic Bettini RB Highlands Ranch Tyler Dufour MLB Eaglecrest Joseph Erickson RB Poudre Gunner Gentry WR Grandview (Wyoming commit) Matt Greenwald WR Fairview Mariano Kemp RB Fairview Ryan Lynch WR Legacy Aubrey Marschel-Parker WR Regis Jesuit Kiahn Martinez RB Regis Jesuit Luke McCaffrey WR/QB Valor Christian Jalen Mergerson QB Eaglecrest Marcus Miller WR Cherry Creek Chad Muma S Legend (Wyoming commit) Patrick Roe CB Regis Jesuit Theryne Sandoval-Jimenez WR Eaglecrest Brandon Smith WR Valor Christian Tristan Smith WR Mountain Vista Blake Stenstrom QB Valor Christian (Colorado commit) Kenny Wanting RB Eaglecrest Ethan Zemla LB Valor Christian 4A Offense QB Zach Cozzolino Pueblo South JC Coulter Pine Creek RB Jeremy Hollingsworth Skyline David Moore III Pine Creek WR Kyle West Skyline Marcell Barbee Pueblo South TE Jake Leone Fort Collins Gary Raymond Cheyenne Mountain ATH Jaylen Thomas Vista Ridge Air Force Ben Frenette Chatfield OL Zach Watts Windsor Wyoming Max Brunner Ponderosa Michael Decamillis Broomfield Tyler Sexton Chatfield Mason Knighton Ponderosa 4A Defense OLB John Underwood Widefield Ian Helwick Brighton MLB Brett Yackey Greeley Central Carter Bussone Vista Ridge DE Cian Quiroga Cheyenne Mountain Wes Evangelista Mountain View S Max Warner Wheat Ridge Lino Chavira-Baeza Thornton CB Xavier Hill Pine Creek Wyatt Verbeek Brighton DL Justin Baker Stanley Lake Isaak Rolfe Pine Creek Christian Louis Pine Creek Sam Hoswell Monarch Garrett Cassio Pueblo West 4A Special Teams K Isaac Power Ponderosa Baylor Charland Jost Cheyenne Mountain Honorable Mention Position High school Bridger Arvanetes OL Ponderosa (Carroll College commit) Shawn Bossert DE Liberty Steve Brock RB Pueblo South Matthew Brouillette RB Heritage Trey Cardenas OLB Loveland Robbie Coffin QB Brighton Nathan Cole OLB Windsor Braeden Graham RB Fruita Monument Trevor Halverson QB Liberty Nathan Mcgregor QB Skyline Ryan O'Connell WR Liberty Quiton Ostadahl MLB Ponderosa Keland Rumsey WR Chatfield Pierre Taylor RB Pueblo West Wyatt Wieland WR Pine Creek Zach Weinmaster RB Loveland 3A Offense QB Ty Evans Palmer Ridge Tyler Keys Mead RB Noah Roper Erie Nathan Mackey Mead WR Andre Norman Lutheran Anthony Roberson II Palmer Ridge TE Devin Fresquez Denver North Kyle Helbig Holy Family ATH Trey McBride Fort Morgan Brandon Harper Silver Creek OL Cameron Marcucci Erie Tristan Lee Mead Jarod Fixner Longmont Ezekiel Creps Skyview Dominick Finley Pueblo East 3A Defense OLB Austin Hassler Longmont Jeremiah Blackwood Vista PEAK Prep MLB Shaden Siegfreid Lutheran Evan Hansen Mead DE Zach Hester Palmer Ridge Ty Beaman Berthoud S Jack Wagner Evergreen Mitchell Draper Discovery Canyon CB Nick Paone Longmont Ryan Lavanchy Mead DL Adrian Urbina Skyview Telvin Townsend Longmont Juan Estrada Lincoln Nick Rooney Pueblo East Jacob Williams Silver Creek 3A Special Teams K Evan Price Evergreen Julian Custine Erie Honorable Mention Position High school Luc Andrada QB Pueblo East Thomas Blazon II WR,CB Silver Creek Deyvon Butler RB Skyview Samuel Cole OL/DL Thomas Jefferson Oakley Dehning QB Longmont Drake Engelking RB Longmont Octavio Garcia MLB Pueblo East Kain Medrano RB,WR,FS Pueblo East Elijah Patterson DL Harrison Daveon Hunter RB Thomas Jefferson Luis Martinez CB Pueblo East Cory Mclellan TE Palmer Ridge Jaymeson Nelms DE/DT Erie Mac Post MLB Centaurus Raef Ruel WR Palmer Ridge Jon Schoene K Lutheran Tristan Tafoya WR Green Mountain Caleb Templeman DL Roosevelt Tanner Vines RB Rifle Brock Voth QB Berthoud Terrance Williams RB Palisade Kaylor Werner WR Northridge 2A Offense QB Hayden Farmer Bayfield Trevon Wehrman Platte Valley RB Noah Williams Basalt Jacx Powers Coal Ridge WR Cody Bell D'Evelyn Noah Hollander Aspen TE Jonah Gardner Faith Christian Raul Torres Basalt ATH Carl Heide Bayfield Zach Waite Platte Valley OL Willy Boatman Kent Denver Logan Church Delta Mitchell Black Faith Christian Hunter Paxton Sterling Wyatt Reisener Platte Valley 2A Defense OLB Eric Smith Platte Valley Nick Segal University MLB Cole Wood Bayfield Peter Flack D'Evelyn DE Donovan Pacht The Classical Academy Jacob Tafoya La Junta S Hunter Killough Bayfield Alejandro Avitia Arvada CB Carson Eitel The Academy Isaac Harris Sterling DL TJ Love Kent Denver Colby Beckett Moffat County Dillon Jonsson Aspen Remington Mcknight Bishop Machebeuf Braedy Pribelsky Eaton 2A Special Teams K Garrett Pott Faith Christian Max Kolanz University Honorable Mention Position High school Jordan Abbott RB,CB Faith Christian Chad Dines QB D'Evelyn Kain DiRezza La Junta Ikaika Gonzalez-bentosino RB Englewood Travis Hecht OLB Platte Valley Ryan Hecker C, DE Resurrection Christian Bodie Hume QB Sterling Jason Landen TE, DE Eaton Kirk Malone MLB, OG Bayfield Ryan Muniz MLB Faith Christian Jon Nuschy QB La Junta RJ Peshek QB Aspen Ryan Phelps T,DE Bayfield Angelo Ramierez WR,P,SS Alamosa Dax Snooks WR Bayfield Reece Ullery RB Elizabeth Noah Vansickle LB Kent Denver Noah Williams RB,LB Basalt 1A Offense QB Ty Judge Clear Creek Rocky Lechman Bennett RB Masiah Hudson Manual Hunter Bergstrom Strasburg WR Lucas Gerding Clear Creek Trapper Merrifield Meeker TE Anthony Felice Paonia Gene Lechuga Trinidad ATH Noah Sarria Clear Creek Chiante' Stewart Ellicott OL Nate Mclarty Peyton Jarett Brown Bennett Elijah Newman Meeker Chad Wiebelhaus Strasburg Kaleb Gaede Limon 1A Defense OLB George Gothman Clear Creek Jabari Lottie Manual MLB Gabe Paznokas Lyons Austin Hackney Dolores S Trever Miller Bennett Christian Lemishko Clear Creek DE Mitchell Swartz Peyton Tristan Crowther Centauri CB Jon Walters Strasburg Brian Shawcroft Centauri DL Bennie Chacon Centauri Daniel Matthew Clear Creek Jadyn Brown Bennett Jackson Price Centauri Harrison Francisco Cornerstone Christian Academy 1A Special Teams K Caden Meilner Paonia Gabe Calhoun St. Mary's Honorable Mention Position High school Natemm Anderson QB,CB Centauri Brandon Buhr SB,S,RB Centauri Clay Campbell Paonia Jacob Chavez OLB Monte Vista Bradley Clabey QB Crowley County Nolan Egging G/DT Hotchkiss Josh Gonzales RB/FS Peyton Hauk Hubbard RB Limon Logan Hughes QB Meeker Jacob Miller QB,WR,FS Strasburg Jaden Miller RB Paonia Trevor Sander Platte Canyon Eli Sawatzky OLB Hotchkiss Carson Spence RB,MLB,K Strasburg David Trujillo RB Rocky Ford Dilan Villa DE Trinidad Mason Wakeham RB,OLB Bennett Chad Wiebelhaus DE Strasburg Jordan Yates OLB Buena Vista Javier Zamora C/DT Limon 6-man/8-man Offense QB Bennan Ehmke Sedgwick County Kobe Davis Holly RB Jacob McCormick Stratton/Liberty Jace Logan Soroco WR Cade Mckinley Sedgwick County Logan Sircy Peetz TE Bryce Carlstrom North Park Ryan Schaefer Haxtun ATH Hugh Wheatley West Grand Eddy Gonzalez Sargent OL Austin Stauffer West Grand Wyatt Buccelli Haxtun Aaron Chandler Dayspring Christian Academy Delray Mayhew Haxtun Cameron Fury Mancos 6-man/8-man Defense OLB Jacob Deacon Sanford MLB Cordell Farmer Kit Carson Walker Morelock Deer Trail DE Tye Barton Merino David Kinsey Custer County CB Jimmy Gargo Dayspring Christian Academy Braxton Morgan Elbert S Caid Smith Genoa-Hugo Robert Gutierrez Holly DL Mario Diaz Justice Wade Yoder Genoa-Hugo Shane Montoya Hoehne Caleb Roth Caliche Jacob Lowder Sargent Honorable Mention Position High school Autin Boutler FB,DE,MLB Gilpin County Wyatt Buccelli LB Haxtun Remmington Canfield Merino Ryan Davis QB,DB Sargent Jesus "Gustavo" Dominguez WR Holly Brady Gore QB West Grand Layne Green RB Sedgwick County Trenton Holzworth RB Prairie Stephen King Gilpin County Nicholas Knutson RB Genoa-Hugo Jaret Lichty ATH Stratton/Liberty Bryson Long RB Peetz Carlos Parra WR Del Norte Quade Pelton Cheyenne Wells Phillip Pickard Stratton/Liberty Levi Shean C,LB Stratton/Liberty Helmuth Wenneker LB Peetz Colten Woodhams Sedgwick County Eltan Yarger LB Stratton/Liberty Adam Zink Caliche

© 2017 KUSA-TV