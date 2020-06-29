BET Awards 2020: The Complete Winners List

The 2020 BET Awards, honoring the best in music, movies, TV and more, are happening virtually this year -- but the stars are still winning big!
Sunday's awards show was hosted by comedian and actress Amanda Seales, with performances from stars like Alicia Keys, Chloe x Halle, DaBaby, D Smoke, Jennifer Hudson, John Legend, Jonathan McReynolds, Kane Brown, Lil Wayne, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, SiR, Summer Walker, Usher and Wayne Brady.
Drake lead this year's pool with six nominations, though he took home just one. Megan Thee Stallion, who received five nods, took home two trophies. And Blue Ivy Carter, at age 8, won her very first BET Award with mom Beyonce.
See the full list of winners below:
BEST FEMALE R&B/POP ARTIST
BEYONCÉ
H.E.R.
JHENE AIKO
KEHLANI
**WINNER**LIZZO
SUMMER WALKER
BEST MALE R&B/POP ARTIST
ANDERSON .PAAK
**WINNER**CHRIS BROWN
JACQUEES
KHALID
THE WEEKND
USHER
BEST GROUP
CHLOE X HALLE
CITY GIRLS
EARTHGANG
GRISELDA
JACKBOYS
**WINNER**MIGOS
BEST COLLABORATION
**WINNER**CHRIS BROWN FT. DRAKE - "NO GUIDANCE"
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND - "HIGHER"
FUTURE FT. DRAKE - "LIFE IS GOOD"
H.E.R. FT. YG - "SLIDE"
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN - "HOT GIRL SUMMER"
WALE FT. JEREMIH - "ON CHILL"
BEST MALE HIP HOP ARTIST
**WINNER**DABABY
DRAKE
FUTURE
LIL BABY
RODDY RICCH
TRAVIS SCOTT
BEST FEMALE HIP HOP ARTIST
CARDI B
DOJA CAT
LIZZO
**WINNER**MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
SAWEETIE
VIDEO OF THE YEAR
CHRIS BROWN FT. DRAKE - "NO GUIDANCE"
DABABY - "BOP"
**WINNER**DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND - "HIGHER"
DOJA CAT - "SAY SO"
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN - "HOT GIRL SUMMER"
RODDY RICCH - "THE BOX"
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
BENNY BOOM
COLE BENNETT
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
EIF RIVERA
**WINNER**TEYANA "SPIKE TEE" TAYLOR
BEST NEW ARTIST
DANILEIGH
LIL NAS X
POP SMOKE
**WINNER**RODDY RICCH
SUMMER WALKER
YBN CORDAE
ALBUM OF THE YEAR
CUZ I LOVE YOU - LIZZO
FEVER - MEGAN THEE STALLION
HOMECOMING: THE LIVE ALBUM - BEYONCÉ
I USED TO KNOW HER - H.E.R.
KIRK - DABABY
**WINNER**PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL - RODDY RICCH
DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
FRED HAMMOND - "ALRIGHT"
JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ - "I MADE IT OUT"
KANYE WEST - "FOLLOW GOD"
**WINNER**KIRK FRANKLIN - "JUST FOR ME"
PJ MORTON FT. LE'ANDRIA JOHNSON & MARY MARY - "ALL IN HIS PLAN"
THE CLARK SISTERS - "VICTORY"
BEST ACTRESS
ANGELA BASSETT
CYNTHIA ERIVO
**WINNER**ISSA RAE
REGINA KING
TRACEE ELLIS ROSS
ZENDAYA
BEST ACTOR
BILLY PORTER
EDDIE MURPHY
FOREST WHITAKER
JAMIE FOXX
**WINNER**MICHAEL B. JORDAN
OMARI HARDWICK
YOUNGSTARS AWARD
ALEX HIBBERT
ASANTE BLACKK
JAHI DI’ALLO WINSTON
**WINNER**MARSAI MARTIN
MILES BROWN
STORM REID
BEST MOVIE
BAD BOYS FOR LIFE
DOLEMITE IS MY NAME
HARRIET
HOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉ
JUST MERCY
**WINNER**QUEEN & SLIM
SPORTSWOMAN OF THE YEAR
AJEÉ WILSON
CLARESSA SHIELDS
COCO GAUFF
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS
**WINNER**SIMONE BILES
SPORTSMAN OF THE YEAR
GIANNIS ANTETOKOUNMPO
KAWHI LEONARD
**WINNER**LEBRON JAMES
ODELL BECKHAM JR.
PATRICK MAHOMES II
STEPHEN CURRY
BET HER AWARD
ALICIA KEYS - "UNDERDOG"
**WINNER**BEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN - "BROWN SKIN GIRL"
CIARA FT. LUPITA NYONG'O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA - "MELANIN"
LAYTON GREENE - "I CHOOSE"
LIZZO FT. MISSY ELLIOTT - "TEMPO"
RAPSODY FT. PJ MORTON - "AFENI"
VIEWER'S CHOICE AWARD
CHRIS BROWN FT. DRAKE - "NO GUIDANCE"
DABABY - "BOP"
FUTURE FT. DRAKE - "LIFE IS GOOD"
**WINNER**MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ - "HOT GIRL SUMMER"
RODDY RICCH - "THE BOX"
THE WEEKND - "HEARTLESS"
BEST INTERNATIONAL ACT
**WINNER**BURNA BOY (NIGERIA)
INNOSS’B (DRC)
SHO MADJOZI (S. AFRICA)
DAVE (U.K.)
STORMZY (U.K.)
NINHO (FRANCE)
S.PRI NOIR (FRANCE)
VIEWERS’ CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT
REMA (NIGERIA)
**WINNER**SHA SHA (ZIMBABWE)
CELESTE (U.K.)
YOUNG T & BUGSEY (U.K.)
HATIK (FRANCE)
STACY (FRANCE)
The 2020 BET Awards are being simulcast on Sunday, June 28 at 8 p.m. ET/PT across ViacomCBS networks, including BET, BET HER and CBS. Check out the video below for highlights from last year's ceremony.
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