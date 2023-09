Demanda presentada en Denver sostiene que una cláusula de la Constitución impide a Trump volver a postularse para presidente

La denuncia fue presentada en nombre de seis votantes de Colorado por el grupo Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington.

DENVER — La Enmienda 14 es mejor conocida por proporcionar igual protección a los esclavos liberados.



Una demanda presentada en Denver el miércoles busca utilizar la Enmienda 14 para tratar de mantener al expresidente Donald Trump fuera de las boletas electorales de Colorado el próximo año.



La sección 3 de la Enmienda 14, que fue ratificada en 1868, explica cómo participar en una insurrección puede descalificar a un candidato para postularse para un cargo.



Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington – CREW – es un grupo liberal de Washington, D.C. que presentó la demanda con la ayuda de seis votantes locales.

“Tengo una pequeña Constitución que está junto a mi escritorio donde me siento por la noche. Y lo tenía todo marcado, así que sabía lo que era”, dijo Norma Anderson, exsenadora estatal republicana.



Anderson dijo que CREW se puso en contacto con ella para que fuera un residente local que presentara una demanda contra la secretaria de Estado demócrata Jena Griswold y Donald Trump.



A ella se unieron en la demanda los votantes republicanos Michelle Priola, Claudine Cmarada y Krista Kafer, junto con los votantes no afiliados Kathi Wright y Christopher Castilian.



Los republicanos y los no afiliados pueden votar en las primarias republicanas en Colorado.



“El 6 de enero intentaba sobrepasar al gobierno. Y [la Enmienda 14] lo dice muy claramente: si haces eso, es un no-no, no puedes ocupar ningún cargo, ya sea electo, local o nacional”, dijo Anderson. “Y me senté y miré la televisión todo el día, me senté y lloré y vi cómo atacaban a mi gobierno. Eso ataca mi Constitución”.

En una conferencia telefónica el miércoles, los representantes de CREW no dijeron en cuántos estados planean intentar este esfuerzo para mantener a Trump fuera de las papeletas electorales.



"Eso aún está por verse. Estamos comenzando en Colorado”, dijo el director ejecutivo de CREW, Noah Bookbinder. “No será la última acción que emprendamos y, sospecho, que otras emprenderán. Será un proceso en evolución y todavía no podemos decir exactamente dónde y a cuántos estados los llevaremos”.



"No he preguntado, pero sospecho que irán a otros estados, y tal vez, sólo tal vez, y no me han dicho esto, que este [Colorado] es un estado de práctica", dijo Anderson.

Enmienda 14 - Sección 3



Ninguna persona podrá ser Senador o Representante en el Congreso, ni elector de Presidente y Vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, en los Estados Unidos o en cualquier Estado, que, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, habrá participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o habrá brindado ayuda o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicha discapacidad.

El 6 de septiembre de 2022, CREW presentó una demanda exitosa en un tribunal de Nuevo México para que un comisionado del condado local fuera destituido de su cargo. Un juez de Nuevo México determinó que Couy Griffin participó en la insurrección del 6 de enero y lo destituyó de su cargo con base en la Enmienda 14.



El argumento de la Enmienda 14 fue rechazado en un esfuerzo administrativo en Georgia para mantener a la congresista republicana Marjorie Taylor Greene fuera de las papeletas electorales de Georgia.



Mario Nicolais es uno de los abogados locales que trabaja en esta demanda y explicó por qué no es una impugnación prematura.



“Él ya es candidato. Ha anunciado que es candidato. Es un candidato según la ley de Colorado. Podría presentar su documentación mañana”, dijo Nicolais.



Pero Trump aún no ha presentado la documentación.

En Colorado, además de ser ciudadano nato y tener al menos 35 años, Trump debe presentar documentos diciendo que el Partido Republicano aprueba su candidatura y su propio papeleo declarándose candidato. También debe pagar 500 dólares o presentar al menos 5.000 firmas válidas de votantes republicanos de Colorado. Todavía no ha hecho nada de eso.



“Se puede presentar una demanda cuando el Secretario de Estado está a punto de cometer un error y, en este caso, creemos que si el Secretario acepta esa documentación, acepta una presentación, eso es un error”, dijo Nicolais.



Tanto Nicolais como CREW admitieron que esto será impugnado y apelado independientemente de lo que suceda.

“Con el tiempo iremos a la Corte Suprema y eso tendrá un efecto dominó también en otros estados”, dijo Nicolais. “Algunos estados no tienen las leyes que nosotros tenemos, las leyes estatales, que permitan un desafío”.



La boleta primaria presidencial de Colorado debe estar certificada antes del 5 de enero de 2024.



“Cuatro meses, presentarlo ahora ya será una increíble escasez de tiempo para que este caso sea escuchado, apelado y potencialmente llegado a la Corte Suprema”, dijo Nicolais.



Las primarias presidenciales en Colorado son el 5 de marzo de 2024.



“No es sólo la boleta primaria presidencial, es cualquier boleta en la que él esté en la que queremos que declaren que no tiene derecho a estar en ninguna boleta”, dijo Nicolais.

En una declaración de la Oficina del Secretario de Estado de Colorado, Griswold dijo: “Espero con interés la resolución sustantiva de las cuestiones por parte del Tribunal de Colorado, y tengo la esperanza de que este caso proporcione orientación a los funcionarios electorales sobre la elegibilidad de Trump como candidato a un cargo”.



Una pregunta enviada por correo electrónico a la Oficina del Secretario de Estado preguntando por qué Griswold no puede determinar de manera proactiva la elegibilidad de un candidato no recibió respuesta directa.



El Partido Republicano de Colorado emitió un comunicado criticando la demanda y pidiendo donaciones.

“Los nunca Trumpers, los RINO (republicanos solo de nombre) y los demócratas están en connivencia para impedir que Trump acceda a la boleta primaria republicana de Colorado de 2024. No dejaremos que se salgan con la suya sin luchar. Los republicanos de Colorado decidirán quién figura en la boleta primaria, no los demócratas corruptos o un juez de izquierda”, dice el comunicado.



Si Trump permanece en la boleta a pesar de esta demanda, Anderson dijo que no votará por él.



“Diablos, no. Perdóneme, esa [expresión] no fue agradable. No, no lo haré. No voté por él la primera vez y nunca votaré por él”, dijo Anderson.