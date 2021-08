Disparan y roban a hombre que intentaba vender su auto a través de Facebook

Jeremiah Scott y Pharell Ausbry, ambos de 18 años, enfrentan cargos por intento de asesinato y robo, dijo la policía de Broomfield.

BROOMFIELD, Colo. — Dos adolescentes fueron arrestados el lunes por robar un automóvil y dispararle al propietario después de hacer arreglos para comprar el vehículo a través de Facebook, dijo el Departamento de Policía de Broomfield.

La policía dijo que Jeremiah Scott y Pharell Ausby, ambos de 18 años, enfrentan cargos en relación con el incidente que ocurrió justo antes del mediodía del viernes en Camden Flatiron Apartments, ubicado en 120 Edgeview Drive.

Los sospechosos acordaron encontrarse con la víctima en el estacionamiento del Edificio Cuatro para comprar su auto, pero durante la reunión se disparó un arma de fuego a la víctima y le quitaron el celular.

La policía dijo que no se reportaron heridos.

Scott y Ausby enfrentan cargos por intento de asesinato en primer grado y robo y están detenidos en el Centro de Detención de Broomfield, según la policía.

La policía alienta el uso de puntos comerciales seguros que estén monitoreados por vigilancia cuando se reúnen para completar transacciones que hacen en línea. El estacionamiento del Departamento de Policía de Broomfield ubicado en 7 DesCombes Drive es uno de esos puntos, agregó la policía.

