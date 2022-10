Distrito Congresional 8 de Colorado: candidatas se enfrentan en debate de 9NEWS sobre la economía, aborto y vivienda

La demócrata Yadira Caraveo y la republicana Barbara Kirkmeyer están en una carrera muy reñida por el distrito electoral más nuevo de Colorado.

COLORADO, USA — Las candidatas para el nuevo Distrito Congresional 8 de Colorado (CD8) abordaron temas de asequibilidad, inflación, empleos, atención médica y aborto el jueves 13 de octubre, en el primero de seis debates de la temporada electoral organizados por 9NEWS.

La representante estatal y pediatra Yadira Caraveo (D) y la senadora estatal Barbara Kirkmeyer (R), ex comisionada del condado Weld, están en una carrera reñida en el distrito congresional más nuevo del estado. CD8 se creó después del Censo de EE. UU. de 2020 e incluye partes de los condados Adams, Larimer y Weld.

> Vea el debate completo en inglés en el reproductor de video de arriba.

Caraveo es pediatra en el condado Adams y ha sido representante estatal del Distrito 31 desde 2019. Se postuló sin oposición en las primarias demócratas. Ha sido acusada, sin pruebas, de ser una "abortista" por la comisionada del condado Weld, Lori Saine.

Caraveo fue la patrocinadora principal de un proyecto de ley de 2019 que cambió la forma en que se regularía el petróleo y el gas en Colorado y se centró en la seguridad, la salud y el bienestar públicos.

Kirkmeyer representa al Distrito 23 de Colorado y es miembro de los comités de Gobierno Local, Educación y Salud y Servicios Humanos del Senado.

Anteriormente se desempeñó como comisionada del condado Weld. Durante su tiempo en la junta, participó en la declaración del condado de que era un "santuario de la Segunda Enmienda" que no respetaría las nuevas leyes estatales sobre armas. Ella venció a otros tres candidatos republicanos en las primarias.

A continuación se presentan algunas de las preguntas del presentador de 9NEWS, Kyle Clark, y cómo respondieron los candidatos durante el debate:

Acceso al aborto

P a Caraveo: Aprobó un proyecto de ley que preservaba el acceso al aborto en Colorado sin restricciones, incluso en los abortos del tercer trimestre. Según Pew Research, esa no es la posición de la mayoría de los estadounidenses sobre el tema del aborto. La investigación de Pew muestra que el 29% de los estadounidenses apoyan el aborto sin restricciones, como lo ha hecho ahora Colorado. ¿Estaría buscando aprobar una ley similar "sin restricciones al aborto" en todo el país?

Caraveo: "Creo que lo que debemos hacer en el Congreso es redactar la ley Roe v. Wade. Ese es un derecho que se les ha quitado a las mujeres después de 50 años. Eso es lo que creo que debemos hacer ahora. Estas son discusiones que tienen que ocurrir entre un médico y... una mujer, no algo en lo que el gobierno deba interferir... confío en las mujeres, confío en que las personas tomen sus propias decisiones médicas. Lo he hecho como médico, continuaré haciéndolo como legisladora porque esto es algo en lo que la senadora Kirkmeyer no necesita estar en su sala de examen".

P a Kirkmeyer: Usted dijo anteriormente hace unos años que se opone a todos los abortos, sin excepciones. Ya ha dicho en esta carrera que apoya una excepción por la vida de la madre. ¿Quién debe determinar cuándo está en riesgo la vida de la madre, y debería el gobierno brindar algún apoyo específico a las víctimas de violación e incesto si el gobierno las obliga a llevar a término su embarazo?

Kirkmeyer: "¿Quién debe tomar esa decisión? Una vez más, creo que es la mujer... y su médico, analizándolo y determinando lo que deben hacer. Eso es lo que hacen los médicos, eso es lo que hacen las mamás, y el paciente debe hacerlo. Tiene que estar entre ellos. En este estado tenemos un requisito constitucional que dice que no pagamos ningún financiamiento público para abortos, así que creo que eso sería bastante difícil. De lo contrario, estaríamos yendo en contra de la constitución. ... El cuidado de la salud de la mujer es extremadamente importante para mí. ... Como comisionado, he financiado el Departamento de Salud del Condado Weld, he financiado clínicas de salud".

Pregunta de seguimiento a Kirkmeyer: Su oponente dijo que está interesada en una prohibición nacional del aborto. ¿Lo esta?

Kirkmeyer: "Creo que nunca he dicho eso... En este punto, no... De nuevo, soy pro-vida. Siempre he dicho que era pro-vida... Lo miré, y mi posición evolucionó a la vida de la madre... así que necesitamos hacer esa excepción... Y voy a apoyar lo que sea que salve vidas. No es una cosa de todo o nada para mí. Si hay una manera de salvar algunas vidas, voy a trabajar para salvar algunas vidas".



Pequeñas empresas

P a Kirkmeyer: ¿Qué le diría a los propietarios de pequeñas empresas en el CD8 sobre lo que el gobierno federal podría y debería hacer para ayudarlos?

Kirkmeyer: "Siendo yo mismo un ex propietario de una pequeña empresa, el gobierno debe apartarse de la forma en que administra sus negocios. Los mandatos adicionales, las reglas y regulaciones adicionales aumentan el costo de los servicios, aumentan el costo de los bienes, hacen que sea más difícil poder operar un negocio. Volviendo a la inflación, es un problema. ... Las pequeñas empresas están soportando la peor parte de esos costos inflacionarios. Les está resultando más difícil contratar trabajadores. Tenemos escasez de trabajadores. Una vez más, esto se debe a las malas políticas que tenemos a nivel del gobierno federal".

Caraveo: "Siempre me he asegurado de votar para apoyar a las pequeñas empresas en Colorado. Rebajamos los impuestos para las pequeñas empresas, nos aseguramos de que el crédito tributario por ingreso del trabajo y el crédito tributario por hijos... continuaran en Colorado. Realmente me he centrado en asegurarme de que estamos reduciendo los costos para las familias trabajadoras en todos los ámbitos. Es importante destacar que estamos analizando los costos de atención médica. Eso es algo con lo que luchan muchas pequeñas empresas que conozco. Y en Colorado me aseguré de apoyar el proyecto de ley de opción pública. Eso es algo que creará presión sobre las compañías de seguros en Colorado para que reduzcan los costos para las familias".

Secesión y TABOR

P a Kirkmeyer: Usted fue una de las líderes de un esfuerzo en 2013 para separarse, separar el norte de Colorado y crear un nuevo estado por diferencias políticas. El intento de secesión no pasó, su propio condado Weld lo rechazó. ¿Llevaría usted ese mismo enfoque de resolución de problemas al Congreso?

Kirkmeyer: "Lo pusimos en la boleta electoral a pedido de nuestros ciudadanos, después de que tuvimos varios foros en nuestro condado para hablar al respecto, después de los problemas que estaban ocurriendo, donde básicamente había una guerra en las zonas rurales de Colorado. ... Había mucho que estaba pasando. La gente estaba muy molesta. Le pidieron a la junta de comisionados del condado que pusiera en la boleta una discusión sobre si deberíamos o no pasar por el proceso. ... ¿Volvería a pasar por ese proceso? Sí, lo haría porque incluso el gobernador Hickenlooper dijo después de este esfuerzo que fortaleció al estado, que lo hizo escuchar más al Colorado rural".

P a Caraveo: Trató de poner fin a los reembolsos de los contribuyentes bajo TABOR, la Declaración de Derechos del Contribuyente, y los votantes en Colorado rechazaron enérgicamente su intento de hacerlo. Y luego, este año, usted personalmente trató de atribuirse el hecho de que los habitantes de Colorado obtuvieron un reembolso de impuestos de TABOR. ¿Es eso ser sincero con la gente?

Cavaveo: "He visto los efectos de TABOR en mi clínica todos los días. Tengo conversaciones con familias sobre escuelas que no cuentan con los fondos adecuados y no pueden brindar servicios, especialmente para niños con necesidades especiales. Eso viene de TABOR, pero al final del día, los votantes han votado para que TABOR siga siendo la ley del país. Entonces, lo que hicimos en la legislatura estatal, de lo que estoy muy orgullosa, es asegurarnos de que tomamos decisiones para que ese reembolso sea justo, para devolver el dinero a las familias trabajadoras que realmente lo necesitan en sus bolsillos, no a los ricos".

Costo de vida

P a Caraveo: ¿Qué puede hacer el Congreso para reducir el costo de vida y fomentar la vivienda asequible en Colorado?

Lo principal que puede hacer el Congreso y por lo que lucharé si soy elegida la primera mujer del Congreso del distrito 8 de Colorado, es enfocarme realmente en la vivienda asequible al financiarla. A nivel estatal, podemos hacer muchas más cosas y las he hecho como legisladora estatal al asegurarme de que estemos viendo las tarifas exorbitantes que se cobran a los inquilinos, y al asegurarnos de que estemos viendo el costo de los desalojos y reduciendo el costo para las familias en todos los ámbitos. Fue una de las razones por las que dejé mi práctica pediátrica y decidí postularme para el cargo.

Estaba viendo las dificultades que las familias como la mía, trabajadora, familias de clase trabajadora, estaban teniendo para quedarse en lugares como Thornton, así que cuando esté en el Congreso me concentraré en asegurarme de que estén financiando viviendas asequibles y que estemos contrarrestando el costo que estamos viendo aumentar en todas partes en Colorado.

Pregunta de seguimiento a Caraveo: Entonces, ¿Financiamiento federal para viviendas asequibles recaudando más ingresos a través de alguna fuente o recortando en otra parte? ¿Cómo ves que funcione?

Caraveo: Sabes, creo que es importante a nivel del gobierno federal y en todas partes hacer lo que hacemos en Colorado, asegurarnos de que el gobierno gaste de manera responsable. Que cuando lo estamos gastando vaya a las personas que más lo necesitan, a las familias de la clase trabajadora y que nos estemos asegurando de que nuestro gobierno sea eficiente. Creo que probablemente hay muchas cosas que podemos analizar para asegurarnos de que el dinero se destine a lugares donde se necesita como la atención médica y vivienda.

P a Kirkmeyer: Misma pregunta, ¿qué puede hacer el Congreso para reducir el costo de vida y fomentar la vivienda asequible en Colorado?

Kirkmeyer: Lo primero que pueden hacer es detener el gasto. Detener el gasto imprudente, reducir los impuestos y realmente entrar y ver cómo podemos controlar nuestro gasto deficitario. Básicamente, tenemos en el estado la tasa de inflación más alta de los Estados Unidos, subió al 16%, la tasa de inflación más alta de la historia. Aquí tenemos una alta tasa de inflación de 40 años y todo lo que podemos hacer en el Congreso es seguir gastando. No tenemos un presupuesto equilibrado, tenemos que equilibrar el presupuesto, tenemos que dejar de gastar tanto, no tenemos un problema de ingresos, tenemos un problema de gastos.

Kirkmeyer: Básicamente, lo que está pasando debido al costo de vida y los aumentos en la inflación es que, en promedio, los habitantes de Colorado están gastando $11,783 más este año que hace dos años. Eso significa que el costo de los alimentos aumentó, el costo de la vivienda aumentó, el costo de la gasolina aumentó, por lo que debemos dejar de gastar. Y lo que también podemos hacer es desatar la producción de energía estadounidense aquí en Colorado, aquí en los Estados Unidos. Recuperar esos trabajos, conseguir trabajos bien pagados.

P de seguimiento a Kirkmeyer: ¿Podría explicar la conexión entre la reducción del gasto público y la vivienda asequible en Colorado? ¿Cómo aumentamos las viviendas asequibles o no hay nada que el gobierno federal pueda hacer al respecto?

Lo que ha hecho el gobierno federal con el aumento de la inflación es aumentar nuevamente las tasas hipotecarias. Acabamos de tener un gran aumento, de hecho, hemos duplicado las tasas de interés en el último año a 6.75, así que debido a la inflación que está pasando y estamos volviendo a entrar en recesión, tenemos al gobierno federal que aumentó las tasas de interés en cuánto, .75 incluso en la última semana más o menos, y están hablando de otro .75 para fin de año. Por lo tanto, hemos más que duplicado las tasas de interés, lo que hace que sea inasequible para las personas comprar una casa o incluso, francamente, pagar el alquiler en este momento. Entonces, el gobierno federal debe dejar de gastar, debemos reducir la inflación.

