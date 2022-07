Encuentran más restos humanos en el Lago Mead en medio de la sequía

Este es el tercer cuerpo encontrado en el Lago Mead a medida que bajan los niveles de agua en el área.

BOULDER CITY, Nev. — Un tercer conjunto de restos humanos fue descubierto el lunes por la tarde en el Lago Mead, que se ha reducido a un nivel de agua bajo récord en medio de una severa sequía.

El Servicio de Parques Nacionales recibió un informe de un testigo de los restos en Swim Beach en el Área Recreativa Nacional del Lago Mead alrededor de las 4:30 p.m. el lunes.

Guardaparques establecieron un perímetro para recuperar los restos. El médico forense del condado Clark determinará la causa de la muerte. La investigación estaba en curso, dijo el servicio de parques.

El Lago Mead, que se encuentra justo debajo de la presa Hoover en la frontera entre los estados de Nevada y Arizona, ha visto una caída impactante en los niveles de agua en medio de la sequía. El embalse contiene alrededor del 27% de su capacidad total.

El retroceso de las aguas ha revelado tres conjuntos de restos humanos, junto con innumerables peces disecados y un cementerio de embarcaciones olvidadas y varadas.

El primer conjunto de restos humanos se encontró el 1 de mayo en un barril cerca del puerto de Hemenway. El 7 de mayo, se descubrieron restos óseos en Callville Bay.

Associated Press contribuyó a este informe.

