'Seré gobernador por un año más', Polis habla con 9NEWS tras el anuncio de su campaña de reelección

El gobernador demócrata inició oficialmente su campaña de reelección el martes.

En su video que anuncia su campaña de reelección, Polis apenas toca los temas de la pandemia o el aumento de la delincuencia, temas en los que nos enfocamos para comenzar nuestra entrevista con él en la campaña electoral.

Marshall Zelinger, reportero político de 9NEWS: ¿Lo presionaron para hacer del crimen una prioridad en esta campaña de reelección?

Polis: No, me refiero a que la seguridad pública es algo en lo que, creo, deberíamos inclinarnos y abrazar. Y, francamente, creo que tenemos buenas soluciones prácticas y bien pensadas. Quiero decir, uno de los problemas con el lado republicano es que tienen parte de la solución y tienen razón, es necesario atrapar a los delincuentes, procesarlos, encerrarlos. Si. Pero es ese 'y', ¿verdad? Porque incluso si logras atrapar a alguien, lo encierras por dos años, una vez que está fuera, no quieres que vuelva a cometer un delito.

Entonces, se trata de... Sí, se trata de apoyar a las fuerzas del orden público, se trata de detener a los delincuentes, se trata de condenas, pero también se trata de programas de intervención y desviación de jóvenes, cómo reducir la reincidencia dentro de los muros de la prisión, cómo lidiar con la salud mental y conductual, incluyendo el abuso de sustancias para prevenir el crimen antes de que ocurra. Entonces, realmente se trata de tomar esas buenas ideas de la izquierda y la derecha para hacer de Colorado, como saben, y pueden responsabilizarme por esto, uno de los 10 estados más seguros dentro de los próximos cinco años.

Zelinger: Hago las Promesas de Polis, así que sabes que lo haremos. Revisé sus primeros tres discursos sobre el estado del estado y usó la palabra 'crimen' una vez, y fue en relación con la educación preescolar universal. En su discurso sobre el estado más reciente, usted dijo 'crimen' seis veces. ¿Cómo es que esto no se debe a que se está postulando para la reelección?

Polis: Bueno, en primer lugar, me gusta abordarlo como "seguridad pública", en lugar de crimen. Entonces, quiero decir, hay diferentes maneras de hablar sobre eso. Entonces, hablo de cómo hacemos que Colorado sea un lugar más seguro para vivir, ¿verdad? Y eso significa estar a salvo del crimen, a salvo de los conductores ebrios, eso también aumentó durante la pandemia. Así que hay una variedad de soluciones.

En primer lugar, si la seguridad pública y acabar con el crimen fuera fácil, alguien lo habría hecho. Ningún estado, ninguna ciudad ha acabado con el crimen. Hay estrategias que funcionan y vamos a aprender de ellas. Estrategias en ciudades y estados de todo el país. Algunos de los cuales ya están ocurriendo aquí en Colorado, como uno de los modelos que queremos escalar y hacer crecer a través de nuestro paquete de seguridad pública se llama modelo de co-respuesta. Ahora, ¿sabes qué? El condado Summit y Denver tienen esto.

Qué significa eso? Significa que no siempre tiene que ser un recurso de aplicación de la ley o un oficial de policía si alguien tiene un problema de salud mental. Es posible que deba ser un trabajador social o un consejero que libere ese recurso policial para luchar contra el crimen real, mientras le brinda a la persona que está teniendo un brote psicótico la ayuda que necesita, que podría incluir la institucionalización por un período breve o podría incluir el tratamiento por abuso de sustancias, ¿verdad? Entonces, es una respuesta correcta a la derecha, para la situación correcta para mantener a las personas seguras.

Zelinger: Los republicanos hicieron del crimen y la seguridad pública uno de sus tres temas principales en una conferencia de prensa en agosto. ¿Estás plagiando y robando a los republicanos?

Polis: Es un tema que está en la mente de la gente, Marshall. Es bueno que tanto republicanos como demócratas estén ofreciendo soluciones. Ahora, creo que la solución de los demócratas es mejor. ¿Por qué? Porque es lo que los republicanos quieren hacer además de una gran cantidad de esfuerzos para evitar que ocurra el crimen en primer lugar.

Cuál es el mejor resultado. Quiero decir, detener y condenar a un criminal, haciéndolo responsable de la ley, [es] importante. Mejor aún, evitar que ese crimen ocurra antes de que haya una víctima.

>> Vea la entrevista completa en inglés a continuación: Entrevista del gobernador de Colorado, Jared Polis, con 9NEWS

Zelinger: Su video de campaña de dos minutos en realidad no hacía referencia a la pandemia; nunca dijo la palabra 'COVID'. ¿No debería ser ese un tema que la mayoría de los habitantes de Colorado deciden si lo manejaste bien?

Polis: Mira, si hay algo que nos han enseñado los últimos dos años, es que el liderazgo importa, y la gente puede estar de acuerdo con algunas de las decisiones que tomé, estar en desacuerdo con las decisiones que tomé, pero siempre usamos datos. Fuimos decisivos. Y como resultado, Colorado tiene la novena tasa de mortalidad más baja de todos los estados del país.

Nuestra economía se abrió antes que casi cualquier otro estado. Nuestras escuelas estaban abiertas más que la mayoría de los otros estados. Y nuestra recuperación económica es aún más fuerte. Entonces, de cualquier forma que lo midas, funciona. Por supuesto, en nuestro video, mostramos el esfuerzo de vacunación, yo frente a los autobuses, trabajando con el cuidado de la salud. Quiero decir, hay varias imágenes diferentes sobre ese liderazgo que mostramos. Nuevamente, ya sea que esté en desacuerdo o de acuerdo con todo lo que hice, creo que, como estado, hemos superado esto mejor que la mayoría.

Zelinger: Te resististe a decir que cometiste un solo error durante la respuesta a la pandemia, diciendo que tomaste la mejor decisión con la información que tenías. Creo que la mayoría de los habitantes de Colorado dirían que podrían arrepentirse de una decisión o dos en los últimos dos años. ¿No te arrepientes de ninguna?

Polis: Lamento que no tuviéramos más información en un momento dado, Marshall. Y eso fue muy frustrante, especialmente en los primeros días de la pandemia. Virus novedoso. Y en aquellos primeros tiempos, escasez de mascarillas, de guantes, ni siquiera nuestros trabajadores del hospital tenían suficiente. Había muy pocos tratamientos o terapias en esos primeros días.

Ahora, hay terapias mucho mejores, hay vacunas altamente efectivas. Realmente desearía que supiéramos más desde el principio. Ojalá supiéramos más incluso ayer, tan recientemente como ayer, pero sí, confío, puedo irme a la cama sabiendo, sí, con la información que teníamos, tomamos las mejores decisiones basadas en datos que pudimos en cada momento.

Zelinger: Nueva York ahora tiene un sitio de inyección de drogas supervisado para prevenir muertes por sobredosis. Fiscal General -- El Fiscal General Demócrata Phil Weiser presentó un informe en apoyo a los estados que permiten programas como ese en otros estados. ¿Debería Colorado probar ese enfoque?

Polis: No he visto el escrito. Y supongo que suena como si estuviera defendiendo la prerrogativa legal de los estados, tal vez. Lo que esperamos hacer en salud del comportamiento, salud mental, abuso de sustancias, es usar algunos de los fondos únicos que tenemos del gobierno federal para aumentar esencialmente la cantidad de camas de tratamiento de abuso de sustancias que tiene el estado, especialmente para las personas sin hogar, para personas que no tienen los recursos para ingresar a un buen programa de recuperación de adicciones.

Todos los habitantes de Colorado pueden tener éxito en superar la adicción, pero la mayoría de las personas necesitan ayuda para lograrlo. Por eso, esperamos apoyar más de 500 nuevas camas de recuperación de adicciones como parte de nuestro paquete de salud mental.

Zelinger: Si le presentaran un sitio de inyección de drogas supervisado, ¿lo apoya?

Polis: No he mirado eso y no creo que haya un proyecto de ley para hacer eso. Diría que, en general, soy escéptico sobre la normalización del abuso de drogas. Creo que lo que hay que hacer es que las personas reciban tratamiento y recuperación para que puedan recuperar su dignidad y poder mantenerse a sí mismos y vivir una vida plena.

Zelinger: El año pasado, usted firmó un proyecto de ley que, en parte, agregaría una tarifa de gasolina a partir de 2 centavos por galón, que eventualmente aumentaría a 8 centavos por galón. Ahora apoya la idea de retrasar la tarifa del gas. Firmaste el proyecto de ley que costaría más dinero. ¿Por qué deberías obtener crédito por apoyar una idea que puede ahorrarme ese mismo dinero?

Polis: En primer lugar, Marshall, y tal vez recuerdes, queríamos reducir el impuesto a la gasolina como parte de la factura inicial, una reducción en la tarifa de la gasolina. Eso se negoció, pero lo que obtuvimos fue una reducción en las tarifas de registro de vehículos para ahorrar dinero a las personas. Queremos continuar con la reducción de las tarifas de registro de vehículos y asegurarnos de que no haya un aumento en las tarifas de gasolina durante el próximo año.

Además, apoyó firmemente al Senador Mark Kelly (D) de Arizona, a la Senadora Maggie Hassan (D) de New Hampshire, de un proyecto de ley federal para suspender el impuesto federal a la gasolina de 18 centavos por un año. Una exención de impuestos. Entonces, entre esas dos facturas, eso puede ayudar a reducir el costo en la bomba de aproximadamente 20 centavos de lo que sería en Colorado.

Zelinger: ¿Está tratando de atribuirse el mérito de ambos lados? Por ejemplo, estoy equilibrando sus gastos aquí, pero agregando una tarifa, reduciendo algo aquí y, por cierto, esa tarifa que le agregué, la quitaré y le diré que le estoy ahorrando dinero.

Polis: Bueno, mira, a la larga, la gente entiende que tenemos que pagar por nuestras carreteras. No creo que nadie esté en contra de que haya un impuesto a la gasolina. Pero también es muy sencillo entender que ahora no es el momento. Con $3.90 por galón de gasolina, ahora es el momento de brindar alivio. Ahora es el momento de tener un feriado en ese impuesto federal de 18 centavos. Es el momento de evitar un aumento de tarifa de 2 centavos en Colorado. No hay duda de que eso es lo que deberíamos estar haciendo cuando los precios de la gasolina son altos y la gente está frustrada con los costos.

Zelinger: ¿Por qué no se beneficiaría, como gobernador, con una legislatura estatal dividida? ¿Significa republicanos a cargo del Senado estatal y demócratas a cargo de la Cámara estatal?

Polis: Bueno, mira, las elecciones son importantes y vamos a trabajar con miembros de ambos partidos, ya que siempre tenemos que obtener resultados reales para Colorado. El 95% de los proyectos de ley que he firmado eran bipartidistas, incluidos muchos de nuestros principales logros, como el kínder, preescolar, reaseguros, que redujeron el costo de las primas de seguro para las personas en un 24%. Entonces, la gente tendrá su opinión.

Ambos candidatos de ambos lados presentarán sus visiones para el futuro de Colorado, y esperamos trabajar con republicanos y demócratas para hacer avanzar a Colorado.

Zelinger: ¿Sería más fácil para usted llevar a su escritorio proyectos de ley que han pasado por una división frente a los demócratas que pueden no tener el mismo punto de vista que usted?

Polis: Marshall, tu trabajo como experto es decirle a la gente si es así o no. No tengo ni idea. Operamos en el mundo donde vamos a trabajar con todos y siempre lo hemos hecho. Trabajamos con personas de ambas partes para hacer las cosas, ¿y si es más fácil o más difícil? Ya sabes, ¿qué pronostica la gente? No tengo ni idea.

Pero las elecciones son importantes. La gente debería votar. Vota por el candidato que creas mejor. Y si tengo la oportunidad de servir como gobernador por otros cuatro años, estaremos encantados de trabajar con miembros de la legislatura de ambos lados.

Zelinger: ¿Se postula para presidente en dos años?

Polis: Absolutamente no.

Zelinger: Sabes, nadie ha dicho nunca que sí a esa pregunta. ¿Es eso un 'absolutamente no' como el de John Hickenlooper diciendo: 'No voy a postularme para el Senado?' ¿Absolutamente no?

Polis: No, es mucho más fuerte que eso. Es un absolutamente no. Absolutamente no estaré haciendo eso. No tengo ningún interés en hacer eso. Tengo dos niños pequeños. Seré gobernador por un año más o por cinco años más. Y de cualquier manera, estaré muy emocionado de pasar más tiempo de calidad con nuestros hijos cuando termine.

