Los impactos que han generado el incendio Marshall para los hispanoparlantes

Una conversación con Stephanie Rodriguez, una reportera de Telemundo Denver.

SUPERIOR, Colo. — On Thursday, 9NEWS spoke with Telemundo Denver reporter Stephanie Rodriguez in Spanish to specifically learn more about the fire's impacts on the local Latin community and Spanish-speaking resources.

Rodriguez spoke in Spanish with 9NEWS on a variety of topics surrounding the fire, including disaster relief efforts for Spanish speakers, the added insurance-related complications for non-citizens and personal stories.

El jueves, hablamos con la reportera de Telemundo Denver Stephanie Rodríguez sobre el incendio Marshall y sus impactos específicamente en la comunidad hispana.

Rodríguez dijo que el centro de desastres en Lafayette atiende a hispanohablantes, con representantes de FEMA y agencias de seguros disponibles para ayudar en español.

Rodríguez también habló sobre algunos de los desafíos de seguro para residentes permanentes y no ciudadanos que buscan ayuda después del incendio.

Asimismo, Rodríguez también alertó sobre diversos esquemas fraudulentos que han apuntado a hispanohablantes.

Puede escuchar el resto de la entrevista y más sobre los impactos en la comunidad hispanoparlante en el video en la parte superior de esta página.

To watch the full interview (in Spanish) with Rodriguez, click on the video player at the top of the page.

For more information on the Marshall Fire and how to help and/or receive help in English, click here.