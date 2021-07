Niño de 2 años cae del segundo piso en el Aurora Mall

La policía dijo que el niño se encuentra en estado crítico después de que cayó del segundo piso el domingo.

AURORA, Colo. — Un niño de 2 años se encuentra en el hospital después de que cayera desde el segundo piso en el centro comercial de Aurora el domingo, dijo la policía.

El Departamento de Policía de Aurora (APD) respondió a la llamada alrededor de las 4 p.m.

De acuerdo al reporte de la policía, el padre del niño lo sostenía en sus brazos en la parte superior de una escalera mecánica cuando el niño se lanzó hacia adelante. El padre perdió el control y el niño cayó al primer piso, dijo la policía.

El niño ha sido trasladado a un hospital local y actualmente se encuentra en estado crítico, dijo la policía.

La investigación aún se encuentra en las primeras etapas, dijo la policía, pero el incidente parece ser un terrible accidente.

