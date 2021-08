El Servicio de Parques Nacionales dijo que se requerirán tapabocas de inmediato para los visitantes, empleados y contratistas, aunque estén vacunados.

COLORADO, USA — Póngase el tapabocas antes de llegar al circuito de parques nacionales: el Servicio de Parques Nacionales (NPS por sus siglas en inglés) anunció el lunes que todos los visitantes, empleados y contratistas tendrán que usar tapabocas independientemente del estado de vacunación.

El NPS dijo que está siguiendo la ciencia y la guía más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para exigir tapabocas en todos los edificios del NPS y en los espacios exteriores abarrotados.

“Los visitantes de los Parques Nacionales provienen de lugares de todo el país, si no es que de todo el mundo,” dijo el subdirector de NPS, Shawn Benge. Debido a esto, y reconociendo que la mayoría de los Estados Unidos se encuentra actualmente en categorías de transmisión sustancial o alta, estamos implementando un requisito de mascarilla para todo el servicio para garantizar la seguridad de nuestro personal y de los visitantes."

>Vea el video superior: El parque Nacional de las Montañas Rocosas vuelve a abrir después de su cierre a causa del COVID-19.

El requisito del tapabocas se aplicará a los sistemas de transporte público y a los espacios exteriores abarrotados, como los senderos estrechos o concurridos y miradores, dijo el NPS.

