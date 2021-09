Polis extiende la protección contra el desalojo para algunos inquilinos de Colorado

La orden le otorga a los inquilinos 30 días para realizar los pagos de alquiler atrasados en lugar de 10.

DENVER — El gobernador Jared Polis ha extendido una orden ejecutiva que ayuda a las personas que luchan por pagar el alquiler.

Según un comunicado de la oficina del gobernador, la orden le otorga a los inquilinos que tienen una solicitud pendiente de asistencia de emergencia para el alquiler 30 días para realizar los pagos de alquiler vencidos en lugar de 10.

La orden expirará en 30 días a menos que se vuelva a extender.

La medida de Polis llega un poco más de una semana después de que la Corte Suprema impidiera que la administración de Biden hiciera cumplir una prohibición temporal de desalojos que se implementó debido a la pandemia de COVID-19.



El comunicado del gobernador decía que los solicitantes deben llamar o enviar un mensaje de texto al 1-888-480-0066 o visitar el sitio web del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia de Colorado (ERAP) para obtener ayuda.

MORE WAYS TO GET 9NEWS

Subscribe to our daily 9NEWSLETTER for top stories from 9NEWS curated daily just for you. Get content and information right now for can’t-miss stories, Next and Broncos content, weather and more delivered right to your inbox.

DOWNLOAD THE 9NEWS APP

iTunes: http://on9news.tv/itunes

Google Play: http://on9news.tv/1lWnC5n

HOW TO ADD THE 9NEWS APP TO YOUR STREAMING DEVICE

ROKU: add the channel from the ROKU store or by searching for KUSA.