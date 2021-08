Programa en Denver brinda ayuda legal y financiera para quienes enfrentan el desalojo

Los residentes elegibles pueden obtener asistencia con los servicios públicos y hasta 15 meses de asistencia con el alquiler.

DENVER — Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos impidiera que el gobierno de Biden pusiera en vigor la prohibición temporal de los desalojos a medida que el coronavirus cobraba fuerza en todo el país, los funcionarios de Denver quieren que los residentes sepan que hay ayuda disponible.

La ciudad dijo en un comunicado de prensa el viernes que con muchos residentes en peligro de perder sus hogares, el Departamento de Estabilidad de la Vivienda de Denver (HOST) está en pleno apogeo para ayudar a quienes enfrentan el desalojo.

HOST brinda asistencia legal de desalojo para hogares de Denver al asociarse con organizaciones sin fines de lucro.

Para trabajar con HOST, debe cumplir con sus pautas de ingresos, con la excepción de las personas mayores.



Aquellos que califiquen podrían ser elegibles para asistencia con los servicios públicos y hasta 15 meses de asistencia para el alquiler.



No se requiere el estatus migratorio ni la participación del propietario, según un comunicado.



Solicite ayuda en su sitio web o llame al 1-844-926-6632 si tiene preguntas.



Para obtener más información sobre el programa, visite el sitio web de viviendas de la ciudad.

