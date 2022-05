¿Cuáles son los impactos para Colorado y sus residentes si se anula Roe v. Wade?

Colorado es uno de más de una docena de estados que ofrece algún tipo de protección contra las prohibiciones de aborto en todo el estado.

COLORADO, USA — La organización Planned Parenthood of the Rocky Mountains (PPRM por sus siglas en inglés) estima que 20 millones de mujeres podrían quedarse sin acceso a servicios de aborto si la Corte Suprema anula Roe v. Wade.

Colorado es uno de más de una docena de estados que tienen leyes que ofrecen algún tipo de protección contra las prohibiciones de aborto en todo el estado. El gobernador Jared Polis firmó la legislación el mes pasado para afirmar el derecho a la atención del aborto independientemente de cualquier acción que la Corte Suprema de los Estados Unidos planee tomar este año.

La profesora asistente de CU Boulder, Amanda Jean Stevenson, estudia los impactos y las respuestas a las políticas de aborto y planificación familiar.

Su última investigación indica que si los Estados Unidos prohibiera por completo el aborto y obligaran a todas las personas que querían abortar a permanecer embarazadas, habría un aumento de las muertes maternas en un 21 %.

"Sería aún más alto entre las mujeres negras debido a que sus tasas de morbilidad y mortalidad materna son mucho más altas debido a causas relacionadas con el embarazo por cosas como el racismo estructural", dijo su colega Kate Coleman-Minahan, profesora asistente en la Facultad de Enfermería.

"El derecho a decidir si ser padres y cuándo es un derecho humano esencial y es esencial para nuestra libertad y nuestra dignidad. Realmente no tendremos libertad en nuestras vidas si nos vemos obligados a continuar con un embarazo o ser padres cuando eso es algo que no quiero hacer".

Si bien las personas en Colorado aún pueden buscar servicios de aborto debido a la reciente ley del estado, si se anula Roe v. Wade, los recursos podrían verse afectados.



9NEWS habló con la directora ejecutiva de Planned Parenthood of the Rocky Mountains, Adrienne Mansanares, sobre el impacto potencial.

¿Cuál fue su reacción al escuchar las noticias el lunes por la noche?

Mansanares: La gran diferencia aquí es que ahora estamos convencidos de que el gobierno nacional, la oficina legislativa nacional no tiene en cuenta las necesidades de nuestros pacientes y eso significa que estamos solos y eso significa que los simpatizantes y los pacientes y nuestros los empleados en estados como Colorado y Nuevo México y las regiones donde las personas pueden acceder a esta atención, realmente deben permanecer firmes, asegurarnos de que votemos, asegurarnos de que estamos acercándonos para asegurarnos de que los pacientes sepan que pueden venir a nuestros centros de salud, eso es lo que es tan decepcionante.

Ver algo filtrado de SCOTUS que tiene un lenguaje tan odioso, adjetivos tan burlones que se usan nuevamente contra nuestros pacientes, contra nuestro personal, eso es bastante devastador.

Creo que es importante saber que estamos preparados para este momento. No creo que tuviéramos muchas esperanzas de obtener un veredicto que defendiera el derecho constitucional a la atención del aborto, pero sucedió muy rápido. Pero este empujón, este movimiento que tenemos con este documento filtrado solo aumenta el estrés que nuestros pacientes ya están sintiendo.

En cuanto a los números, ¿qué tipo de impacto puede esperar Colorado con personas de fuera del estado que vienen a buscar servicios de aborto?

Mansanares: Sabemos que alrededor de 20 estados se apagarían después de un fallo de SCOTUS para no brindar servicios de aborto. Eso deja a cerca de 20 millones de personas sin acceso a servicios de aborto. Eso es aterrador.

También, a través de proyecciones, creemos que alrededor de 300,000 pacientes cada año buscarán esa atención dentro de nuestra región y nuevamente en PPRM estamos aquí para nuestros pacientes, pero no podemos triplicar la cantidad de pacientes que podemos atender, especialmente tan rápidamente.

¿Cómo cambia el panorama de la atención del aborto aquí en Colorado? ¿Veremos una expansión en los servicios?

Mansanares: Absolutamente, necesitamos cada vez más proveedores que ofrezcan esta atención tan importante para los pacientes. En este momento, las personas pueden obtener una cita en cualquiera de nuestros centros de salud, también brindamos a través de telesalud.

No vamos a poder sostener el tipo de necesidad que veremos en todo el país. Entonces, la necesidad a corto plazo, inmediata en este momento, por el impacto en Colorado, es tener más proveedores que brinden esta atención y asegurarse de que todos brinden apoyo financiero o apoyo emocional a las personas y sus familias que pueden recibir esta atención.

Las implicaciones a largo plazo son muy reales y, en mi opinión, dan mucho miedo. Lo que esto significa es que la gente de Colorado que tan bellamente ha dicho que la atención del aborto es un derecho humano y que recibir atención médica en Colorado es un derecho humano. Tenemos que mantener ese mensaje. No podemos simplemente confiar en generaciones de leyes federales o en un mandato constitucional, eso ya no está aquí. Esa red de seguridad se ha ido. Esto significa que depende de las personas en Colorado permanecer fuertes, robustas y compasivas en nuestro mensaje una y otra vez. Dice que la atención médica reproductiva en Colorado es una libertad y un derecho y estaremos al lado de esos pacientes.

9NEWS también habló con Marcie Little, fundadora y directora ejecutiva de Colorado for Life. Little no apoya el derecho al aborto.

¿Las noticias del lunes por la noche fueron una celebración para ti?

Little: Creo que como nación debemos celebrar. Creo que la gente en Colorado debería celebrar aunque inicialmente no cambie nada para nuestro estado, pero es una gran victoria y una gran victoria pro-vida para un movimiento que ha sido calumniado y atacado durante décadas solo por tratar de proteger vidas inocentes. Entonces, es una gran victoria para los pro-vida, debemos celebrar y debemos darnos cuenta de que nuestro trabajo de alguna manera apenas comienza, así que tenemos que ponernos a trabajar.

Realmente espero que, independientemente de la presión que enfrenten los jueces, se mantengan firmes en los principios y en la decisión que ya tomaron y espero ver que esa decisión salga oficialmente de la corte cuando se pronuncie sobre esto.

¿Por qué cree que Roe v. Wade debería anularse?

Little: Creo que la vida comienza en la concepción y creo que la Corte Suprema ha fallado de manera incorrecta e injusta en el pasado, por lo que creo que decir bien, Roe v. Wade es un precedente y debemos apegarnos a eso. Creo que es un argumento defectuoso. Es posible que la Corte Suprema cometa errores y me alegro de que se haya dado cuenta de que Roe v. Wade fue un error, no solo porque hemos perdido cerca de 60 millones de vidas desde que Roe v. Wade se dictó inicialmente, sino porque las mujeres también se han visto afectadas negativamente.

La gente no suele hablar sobre el aspecto de la salud mental de las mujeres, no solo cuando están tomando una decisión, sino también después de que han decidido abortar. Se les dice que es una decisión liberadora y que no deberían sentir ningún sentimiento negativo como resultado y el hecho es que lo hacen.

Estoy entusiasmada con la anulación de Roe si esa es la decisión que se mantiene porque en realidad será liberador para las mujeres. Van a estar libres de esa presión externa.

¿Le preocupa que los jueces puedan sentir presión por la cobertura de este borrador filtrado y cambiar su decisión?

Little: Esa es la especulación que he visto hoy. Ese fue uno de los primeros pensamientos que me vino a la mente. Obviamente, no sabemos el motivo, no sabemos por qué se filtró. Pero sabemos que cuando se filtra información se produce mucha presión.

Vivimos en una era de cultura de cancelación, vivimos en una era de doxing, por lo que divulgar la información antes de que la corte esté completamente preparada puede representar una amenaza para los jueces. No sabemos cómo es esa amenaza, no sabemos nada de eso. Pero eso es lo que he estado pensando hoy, eso es lo que he estado leyendo de otras personas y creo que es una preocupación muy real.

Es una preocupación también por la precedencia que establece. Como mencioné anteriormente, se filtró una decisión antes de que la Corte Suprema tome su decisión y la publique, por lo que creo que representa una amenaza para la naturaleza de nuestro sistema legal, ¿vamos a permitir que este tipo de cosas continúen? ¿en el futuro? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo evitamos que suceda para que podamos mantener la integridad dentro de nuestro tribunal más alto para asegurarnos de que nuestras decisiones puedan ser judiciales, puedan basarse en hechos y no en la presión pública?